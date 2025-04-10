Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi belli oldu!

İnşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre de malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

Bina maliyeti yıllık yüzde 24,44, aylık yüzde 1,13 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,97 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,68 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet yıllık yüzde 22,34, aylık yüzde 1,59 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,04 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,97 arttı.