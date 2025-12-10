Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025'e ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 22,57 artarken, aylık ise yüzde 0,98 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, Ekim'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,98 yükselirken, yıllık artış yüzde 22,57 seviyesinde gerçekleşti.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi ise yüzde 0,59 arttı. Yıllık değişimde ise malzeme fiyatları yüzde 18,68, işçilik maliyetleri yüzde 30,49 yükseldi.
Bina inşaatı maliyetleri yıllık bazda yüzde 22'nin üzerinde
Bina inşaatına yönelik maliyet endeksi Ekim ayında aylık yüzde 0,95 artış kaydetti. Yıllık bazda ise artış yüzde 22,29 oldu. Alt kalemlere bakıldığında, malzeme endeksi aylık yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme maliyetlerinde yüzde 18,42, işçilikte ise yüzde 29,94 artış görüldü.
Bina dışı yapılarda artış daha belirgin
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,05; yıllık yüzde 23,48 yükseldi. Malzeme endeksi aylık yüzde 1,20, işçilik endeksi yüzde 0,73 artış gösterdi.
Yıllık bazdaki artışlar ise malzemede yüzde 19,52, işçilikte yüzde 32,46 olarak gerçekleşti.