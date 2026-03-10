Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre inşaat sektöründe maliyet artışları hem aylık hem de yıllık bazda yükselişini sürdürdü.

Genel inşaat maliyet endeksi, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9,87 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 25,38 olarak kaydedildi.

Alt kalemler incelendiğinde, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,52 artarken işçilik endeksi yüzde 21,84 yükseldi. Yıllık karşılaştırmada ise malzeme maliyetlerinde yüzde 23,32, işçilik giderlerinde ise yüzde 28,83 oranında artış görüldü.

Bina inşaatı maliyetlerinde çift haneli artış

Bina inşaatı maliyet endeksi Ocak ayında aylık bazda yüzde 10,29 artış kaydetti. Yıllık artış oranı ise yüzde 25,57 olarak hesaplandı.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,63 artarken, işçilik endeksi yüzde 22,55 yükseldi. Yıllık verilere göre malzeme maliyetleri yüzde 23,75, işçilik maliyetleri ise yüzde 28,49 oranında arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı sürüyor

Bina dışı yapıları kapsayan inşaat maliyet endeksi de yükseliş eğilimini devam ettirdi. Endeks, Ocak ayında aylık bazda yüzde 8,48 artarken yıllık bazda yüzde 24,78 yükseldi.

Söz konusu kategoride malzeme endeksi aylık yüzde 3,17 artış gösterirken işçilik endeksi yüzde 19,35 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 21,96, işçilik maliyetleri yüzde 30,08 oranında artış kaydetti.