Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre inşaat sektöründe maliyet artışları hem aylık hem de yıllık bazda yükselişini sürdürdü.

Buna göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,51, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,72 yükseldi.

Malzeme maliyetleri öne çıktı

Şubat ayında maliyet artışında malzeme fiyatları belirleyici oldu. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,33 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,73, işçilik maliyetleri ise yüzde 29,12 artış kaydetti.

Bina inşaatında artış sürdü

Bina inşaatı maliyet endeksi de artış eğilimini korudu. Bu kalemde maliyetler aylık bazda yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 25,72 yükseldi. Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 2,08 artarken, işçilik endeksinde yüzde 0,04’lük sınırlı bir düşüş görüldü. Yıllık bazda ise malzeme fiyatları yüzde 23,89, işçilik maliyetleri yüzde 28,74 arttı.

Bina dışı yapılarda daha hızlı yükseliş

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta aylık yüzde 2,36 artışla daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu grupta yıllık artış yüzde 25,72 olarak hesaplandı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,24, işçilik maliyetleri yüzde 30,46 artış kaydetti.