Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi hem yıllık hem aylık arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre inşaat üretimi hem yıllık hem aylık bazda artış gösterdi.

Verilere göre inşaat üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi.

Bina dışı yapıların inşaatını kapsayan altyapı faaliyetlerinde ise artış daha yüksek gerçekleşti. Bu alandaki endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yıllık bazda yüzde 7,1 artış kaydetti.

Aylık bazda sınırlı yükseliş

Aylık verilere bakıldığında ise inşaat üretiminde daha sınırlı bir artış görüldü. Ocak ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükseldi.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,1 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Özel inşaat faaliyetleri endeksi ise aynı dönemde yüzde 4,8 artış gösterdi.