Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde yıllık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının kasım ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, inşaat üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 oranında artış gösterdi.

Alt sektörler bazında bakıldığında, yıllık bazda en güçlü artış bina inşaatı sektöründe kaydedildi. Kasım ayında bina inşaatı endeksi yüzde 23,4 yükselirken, bina dışı yapıların inşaatı endeksi yüzde 16,7 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 22,5 oranında artış kaydetti.

Aylık verilerde sınırlı bir gerileme

Aylık verilere göre ise inşaat üretiminde sınırlı bir gerileme dikkat çekti. Kasım ayında toplam inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Bu dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 düşüş gösterdi.