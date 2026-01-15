Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde yıllık artış!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in kasım ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre kasımda inşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 artış gerçekleştirdi. Alt sektörlere bakıldığında ise bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının kasım ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.
Açıklanan verilere göre, inşaat üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 oranında artış gösterdi.
Alt sektörler bazında bakıldığında, yıllık bazda en güçlü artış bina inşaatı sektöründe kaydedildi. Kasım ayında bina inşaatı endeksi yüzde 23,4 yükselirken, bina dışı yapıların inşaatı endeksi yüzde 16,7 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 22,5 oranında artış kaydetti.
Aylık verilerde sınırlı bir gerileme
Aylık verilere göre ise inşaat üretiminde sınırlı bir gerileme dikkat çekti. Kasım ayında toplam inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
Bu dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 düşüş gösterdi.