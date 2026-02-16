Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde yıllık artış!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in aralık ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre aralıkta inşaat üretimi yıllık yüzde 7,5 artış gerçekleştirdi. Alt sektörlere bakıldığında ise bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının aralık ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre inşaat üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artış gösterdi.
Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, Aralık 2025’te bina inşaatı sektörü endeksi yıllık yüzde 8,4 artarken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 yükseldi.
İnşaat üretiminde aylık bazda da artış
Aylık bazda ise inşaat üretimi yüzde 1,0 artış kaydetti.
Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 geriledi.