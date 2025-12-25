Son dakika: TÜİK açıkladı: İşgücü maliyeti 2024'te 45 bin TL'yi aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İş Gücü Maliyeti İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2024 yılında Türkiye genelinde aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu alan finans ve sigorta faaliyetleri olurken, en düşük maliyet inşaat sektöründe kaydedildi.

Finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe aylık ortalama işgücü maliyeti 119 bin 868 TL ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 94 bin 96 TL ile bilgi ve iletişim, 67 bin 397 TL ile eğitim sektörü izledi. İnşaat sektöründe ise aylık ortalama işgücü maliyeti 26 bin 47 TL ile en düşük seviyede gerçekleşti. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde bu tutar 29 bin 460 TL, gayrimenkul faaliyetlerinde ise 30 bin 929 TL oldu.

Brüt kazancın payı yüzde 85,7 oldu

İşgücü maliyetinin bileşenlerine bakıldığında, brüt kazançların toplam maliyet içindeki payı yüzde 85,7 olarak belirlendi. Sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 13,9 pay alırken, diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,4'te kaldı.

Kazanç bileşenleri içinde en yüksek payı, yüzde 78,4 ile çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler oluşturdu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,9, çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı ise yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Ayni ödemelerin payı yüzde 2,7 olurken, tasarruf sandıklarına yapılan ödemeler yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Sosyal güvenlik ödemelerinde en büyük pay zorunlu ödemelerin

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde ise zorunlu ödemeler yüzde 84,3 ile en büyük payı aldı. Gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 olarak hesaplanırken, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin payı yüzde 15 oldu.