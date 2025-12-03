Son Dakika... TÜİK açıkladı: Kasım 2025 enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 , yıllık yüzde 31,07 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etmişti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım aylık enflasyonun yüzde 1,19, yıllık enflasyonun yüzde 38,28 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.
Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,13, yıllık bazda yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.
Ekimde TÜİK enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.
