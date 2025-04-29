Son Dakika: TÜİK açıkladı: Mart ayı işsizlik oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayına yönelik işgücü istatistiklerini açıklaması işsizlik oranı belli oldu. Buna göre mart ayında işsizlik oranı bir önceki aya 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 65 bin kişi azalışla 2 milyon 807 bin kişi olarak kaydedildi.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamını ifade eden atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş grubu) işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1'e yükseldi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0 iken kadınlarda yüzde 22,6 olarak hesaplandı.

İstihdam tarafında ise dikkat çeken bir artış yaşandı. Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı da artış gösterdi. Mart ayında işgücü 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişiye çıkarken, işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 53,4’e yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak belirlendi.

Çalışma sürelerine bakıldığında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat oldu.

Öte yandan, geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl işgücü oranı Mart 2025’te yüzde 28,8 seviyesine yükseldi. Bu oran bir önceki aya göre 0,3 puanlık artış gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,1 olarak hesaplandı.