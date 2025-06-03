Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 35,37 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 olacağını yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17'ye ineceğini öngörüyorlardı. Böylece enflasyon beklentilerin altında geldi.

TÜİK nisanda enflasyonu, aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayısta enflasyonun aylık yüzde 2,83, yıllık 46,57 olduğunu açıklamıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda 71,23 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Konutta artış yüzde 67,43

Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 71,67 ile eğitimde gerçekleşirken; en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

Aylık enflasyona en yüksek katkı konuttan geldi

Aylık en yüksek artış ise yüzde 6,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon yıllık 35,37 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (B grubu) TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon (C grubu) ise mayıs ayında yüzde 2,43, yıllık bazda yüzde 35,37 olarak gerçekleşti.