Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 35,37 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 olacağını yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17'ye ineceğini öngörüyorlardı. Böylece enflasyon beklentilerin altında geldi.

TÜİK nisanda enflasyonu, aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayısta enflasyonun aylık yüzde 2,83, yıllık 46,57 olduğunu açıklamıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda 71,23 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Konutta artış yüzde 67,43

Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 71,67 ile eğitimde gerçekleşirken; en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.