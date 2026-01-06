Son Dakika... TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış aralık enflasyonu belli oldu!
Son Dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta hızlanmaya işaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı.
Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek TÜFE de aralık ayında yüzde 2,06 arttı.
Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 1,49, çekirdek enflasyon ise 2,08 olarak gerçekleşmişti.
Hizmet grubu genel ortalamanın üzerinde
Hizmet grubundaki artış yüzde 2,92 ile genel ortalamanın üzerinde kalmaya devam etti.
Geçen ay yüzde 2,36 gerileyen işlenmemiş gıda fiyatları ise aralıkta yüzde 1,76 arttı.
Taze meyve ve sebze fiyatları ise yüzde 1,23 geriledi.