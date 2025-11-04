Son Dakika... TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış ekim enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,07 arttı. Eylül ayında bu veri yüzde 2,71 seviyesinde açıklanmıştı.

Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE böylece haziran ayından bu yana en düşük artışı kaydetti.

Hizmet grubu öne çıktı

Ekim'de mevsim etkisinden arındırılmış göstergelere göre aylık enflasyonda yine hizmet grubu öne çıktı.

Hizmet grubunun aylık enflasyonu yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Mal grubu enflasyonu ise ekimde yüzde 1,67 oldu.

Alt kategorilere bakıldığında en yüksek aylık enflasyon yüzde 5,47 ile altında oldu. Bu grubu yüzde 4,47 ile bazı işlenmemiş gıdalar ve yüzde 4,05 ile ulaştırma hizmetleri izledi.