Son Dakika... TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış kasım enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, kasımda aylık yüzde 1,50 olarak gerçekleşti. Böylece mevsimsellikten arındırılmış enflasyonda 30 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Ekim ayında bu enflasyon yüzde 2,07 seviyesine gerçekleşmişti.

Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek TÜFE de kasım ayında yüzde 2,11 olarak gerçekleşti. Ekimde veri yüzde 1,93 olarak açıklanmıştı.

Verilerin alt kırılımlarına bakıldığında en yüksek artışın kira grubunda olduğu görüldü. Kasımda aylık kira artışı yüzde 3,41 oldu.

Kirayı yüzde 3,29 ile ulaştırma, yüzde 3,03 ile diğer hizmetler izledi.