Son Dakika: TÜİK açıkladı: Nisan ayı dış ticaret verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı’nın ortaklaşa yayımladığı geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 12,7 yükselerek 32 milyar 893 milyon dolara çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı yüzde 22,3 artış göstererek 12 milyar 92 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Nisan ayındaki yüzde 66,1 seviyesinden yüzde 63,2’ye geriledi.

Enerji ve altın hariç ihracat yüzde 11,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat, 2025 Nisan ayında yüzde 11,1 artışla 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi. Aynı gruptaki ithalat ise yüzde 13,5 artarak 25 milyar 420 milyon dolara çıktı. Bu kalemlerde dış ticaret açığı 6 milyar 166 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde açık 34,5 milyar doları aştı

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,6 artışla 120 milyar 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,7 yükselerek 34 milyar 586 milyon dolara çıktı.

En fazla ihracat Almanya’ya, ithalat Çin’den

Nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 769 milyon dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla Birleşik Krallık (1,35 milyar $), ABD (1,15 milyar $), İtalya (1,05 milyar $) ve Fransa (851 milyon $) izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 177 milyon dolarla Çin aldı. Rusya Federasyonu (3,58 milyar $), Almanya (2,77 milyar $), İsviçre (1,77 milyar $) ve İtalya (1,53 milyar $) ilk beşi oluşturdu.

İmalat sanayi ihracattaki payını korudu

Nisan ayında ihracatın yüzde 94,4’ü imalat sanayi ürünlerinden oluşurken, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Teknoloji yoğunluğu düşük kaldı

Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,5 olurken, ithalatta bu oran yüzde 10,2 olarak ölçüldü.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret

Özel ticaret sistemine göre 2025 yılı Nisan ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,5 artışla 30 milyar 473 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu verilere göre dış ticaret açığı yüzde 24,2 yükselerek 11 milyar 595 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,9’dan yüzde 61,9’a düştü.

Mevsim etkilerine göre gerileme

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı.