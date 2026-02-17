Son dakika: TÜİK açıkladı: Ocakta otomobil satışları düştü, araç sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026'ya ilişkin 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri' verilerini yayımladı.

Yılın ilk ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da Türkiye’nin toplam araç parkı 33,7 milyon seviyesini aştı.

Ocak ayında 144 bin yeni araç yola çıktı

Ocak ayında Türkiye genelinde 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu araçların dağılımına bakıldığında, aslan payını yüzde 56,1 ile otomobiller alırken, onları yüzde 18,7 ile motosikletler ve yüzde 18,4 ile kamyonetler izledi.

Kalan yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylıkta ve yıllıkta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıl sonu kampanyalarının sona ermesinin de etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı.

Özellikle traktör (yüzde 62,6) ve motosiklet (yüzde 53,7) grubunda sert düşüşler yaşanırken; kamyon (yüzde 59,0) ve otobüs (yüzde 36,4) tescillerinde artış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,7 azaldı. Geçen yıla oranla en yüksek artış yüzde 186,3 ile özel amaçlı taşıtlarda yaşandı.

İkinci el pazarında hareketlilik

Ocak ayında sadece yeni araçlar değil, el değiştiren araçlar da önemli bir hacme ulaştı. Verilere göre Ocak ayında 827 bin 673 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan bu araçların yüzde 70,3 gibi büyük bir kısmını otomobiller oluşturdu.

Kaydı yapılan otomobillerin çoğu benzinli

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 42,8'i benzin, yüzde 28,6'sı hibrit, yüzde 18,9'u elektrikli, yüzde 9,4'ü dizel ve yüzde 0,3'ü LPG yakıtlı oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 adet otomobilin ise yüzde 32,5'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 30,0'ı LPG, yüzde 4,1'i hibrit ve yüzde 2,2'si elektrikli olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Sürücüler gri rengi tercih etti

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 41,3'ü gri, yüzde 27,5'i beyaz, yüzde 10,2'si mavi, yüzde 10,1'i siyah, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 2,9'u kırmızı, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si sarı renkli oldu.