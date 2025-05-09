Son Dakika... TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi martta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025'e ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre, sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 3,4 , yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Aylık bazda 3 ay sonra ilk kez pozitife döndü

TÜİK verileri ocak ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 2,5, şubat ayında ise yüzde 1,6, daraldığını göstermişti.

Sanayinin alt sektörlerinde son durum

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.