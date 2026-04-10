Son dakika: TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi şubatta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026'nın şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre sanayi üretimi şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2 oranında yükseldi.

Alt sektörlerde farklı seyir

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 artış gösterdi. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 geriledi.

Aylık bazda imalat öne çıktı

Aylık değişimlere bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,3 ile daha güçlü bir yükseliş kaydetti. Aynı dönemde elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.