Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekim 2025 ücretli çalışan sayısı belli oldu! Sanayide düşüş 15. aya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ekim 2025 verilerini açıkladı. TÜİK verilerinde sanayi sektöründe çalışan sayısında yaşanan değişimler dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Aylık bazda bakıldığında ise ücretli çalışan sayısı 152 bin 553 kişi azaldı. Eylül ayında ücretli çalışan kişi sayısı 16 milyon 172 bin 947 kişi olarak açıklanmıştı.

Sanayide düşüş 15. aya ulaştı: Zirveden bu yana 245 bin kişilik kayıp

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Yıllık veriler incelendiğinde, sanayi sektöründe çalışan sayısı son olarak Temmuz 2024’te sınırlı bir artış göstermişti. Bu tarihten itibaren sanayide çalışan sayısı, 15 aydır yıllık bazda düşüşünü sürdürüyor.

Sanayide çalışan sayısında Aralık 2022’de görülen zirve seviyeden bu yana ise toplamda 244 bin 873 kişilik düşüş yaşandı.

Sanayinin en önemli alt sektörü olarak görülen imalat sanayisinde çalışan sayısı ise yılık bazda yüzde 3,8 geriledi.

Tekstil ürünleri imalatında çalışan sayısı Ekim 2025'te yıllık bazda 10,2 gerileyerek 420 bin 213 kişiye düştü. Tekstil ürünleri imalatında çalışanların sayısında yıllık bazdaki düşüş 2022 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.

Aylık bazda da düşüş sürüyor

Ekim 2025'te ücretli çalışanlar aylık olarak incelendiğinde ise sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Sanayi sektöründe çalışan sayısı aylık bazda incelendiğinde de Temmuz 2024'ten bu yana süren azalış dikkat çekiyor. 15 aylık verilerde yalnızca Temmuz 2025'te çalışan sayısı değişmezken, geri kalan 14 ayda çalışan sayısında aylık bazda da düşüş kaydedildi.