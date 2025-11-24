Son dakika: TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Üç ana sektörde artış

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış endeksler, üç ana sektörün tamamında bir önceki aya göre artış gösterdi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 111,8 değerine, perakende ticaret sektörü endeksi ise yüzde 0,9 artışla 114,2 değerine yükseldi.

Öte yandan, inşaat sektöründe de bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artış kaydedildi ve endeks 84,9 değerine ulaştı.