Son Dakika: TÜİK açıkladı: Şubat ayı enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Böylece şubat ayı enflasyonu da belli olmuş oldu.

Enflasyonda artışı yavaşladı

2025 yılı Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları bazında bakıldığında, şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en düşük fiyat artışı yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Buna karşılık, en yüksek fiyat artışı yüzde 94,90 ile eğitim sektöründe yaşandı.

Aylık bazda incelendiğinde, en fazla fiyat düşüşü yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. En yüksek artış ise yüzde 9,92 ile eğitim sektöründe kaydedildi.

TÜFE’de 113 kalemde fiyat artışı

TÜFE kapsamında 143 temel başlık bulunuyor. 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla:

* 113 temel başlıkta fiyatlar yükseldi.

* 25 temel başlıkta fiyatlar düştü.

* 5 temel başlıkta değişiklik olmadı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulduğunda hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 arttı.

Önümüzdeki süreçte, enflasyonun Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentilerine ne kadar uyum sağlayacağı ve fiyat artışlarının kontrol altına alınıp alınamayacağı yakından takip edilmeye devam edecek.