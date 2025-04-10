Son Dakika: TÜİK açıkladı: Şubat ayı sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,9 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksinde de yüzde 2,5’lik bir gerileme yaşandı. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde aylık bazda da sanayi üretiminde düşüş görüldü. Sanayi üretimi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı.

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 7,6 gerilerken, imalat sanayi endeksi yüzde 1,6 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 3,5 oranında artış kaydetti.

Sanayi üretimindeki bu düşüş, özellikle imalat sanayisinde yaşanan gerileme ile dikkat çekerken; enerji üretimindeki artış ise genel düşüşü bir miktar dengeledi.