Son dakika: TÜİK açıkladı! Tarım ÜFE ocakta arttı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Geçen yılın aralık ayına göre ise bu artış yüzde 2,74 seviyesinde oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre Tarım ÜFE'de yüzde 35,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,05 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Bu verilere göre söz konusu dönemde bir önceki aya göre yüzde 2,74 artarken 2024 yılının aralık ayına göre ise yüzde 2,74 artış gerçekleşti.
Sektör ve ana gruplara göre değişim oranları
Sektörlere bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,28 ile ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerinde gerçekleşti. Bu verileri sırasıyla yüzde 6,94 ile balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler ve yüzde 4,62 ile çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünleri takip etti.
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde artış yüzde 2,33 olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,43 ve tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,14 şeklinde gerçekleşti.
Yıllık değişim nasıl gerçekleşti?
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.