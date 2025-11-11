Son dakika: TÜİK açıkladı! Toplam ciro yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinden oluşan toplam ciro endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artış kaydetti.

Alt sektörler bazında bakıldığında, sanayi ciro endeksi yıllık bazda yüzde 30,5, inşaat sektörü yüzde 32,8, ticaret sektörü yüzde 41,6 ve hizmet sektörü yüzde 37,0 oranında yükseldi.

Aylık bazda da artış var

TÜİK verilerine göre toplam ciro aylık bazda da artış gösterdi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 yükseldi.

Alt kırılımlara göre, aylık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 2,8 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı. Ticaret sektöründe yüzde 7,7, hizmetlerde ise yüzde 1,9 oranında artış kaydedildi.