Son dakika: TÜİK açıkladı! Toplam ciro yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,7 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, Aralık ayında sanayi ciro endeksi yıllık bazda yüzde 30,6 artış kaydetti. İnşaat sektöründe artış yüzde 35,9 olurken, ticaret sektöründe yüzde 35,4 ve hizmet sektöründe yüzde 38,3’lük yükseliş gerçekleşti.

Aylık bazda da yükseliş kaydedildi

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 3,3 arttı. Aynı dönemde sanayi ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 artış gösterdi. İnşaat sektörü ciro endeksi ise aylık bazda yüzde 2 oranında geriledi.