Son dakika: TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 gerilerken, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Üretimde karışık görünüm

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 1,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 13,1, yoğurt üretimi yüzde 9,6 ve içme sütü üretimi yüzde 2,5 artış kaydetti. Buna karşılık, tereyağı ve sadeyağ üretiminde yüzde 2,4 düşüş yaşandı.

Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise inek peyniri üretiminin yüzde 1,6, ayran ve kefirin yüzde 8,9, yoğurdun yüzde 4,9 ve içme sütünün yüzde 7,4 arttığı; tereyağı ve sadeyağ üretiminin ise yüzde 8,8 yükseldiği bildirildi.

Aylık bazda toplanan süt azaldı

Ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında 933 bin 234 ton iken eylülde yüzde 4,3 düşerek 892 bin 886 tona geriledi.

İçme sütü üretimi arttı

Ağustosta 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi ise eylül ayında yüzde 4,8 artarak 138 bin 726 tona ulaştı.