Son Dakika... TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Nisan ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mart ayında 85,9 iken nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.

Tüketici güveninde böylece 2024 Temmuz'dan bu yana en büyük aylık düşüş görüldü.

0-200 aralığında değer alan tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Alt endeksler

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,1'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 84,3 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 84,6'dan 82,8'e indi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 99,3'e geriledi.