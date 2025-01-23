Son Dakika: TÜİK açıkladı! Tüketici güveni 2025'e düşüşle başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024’e ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, tüketici güven endeksi geçen aya göre %0,4 oranında düşerek 81 seviyesine geriledi.

Aralık ayında 81,3 olarak ölçülen endeks, Haziran 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek seviyeyi işaret etmişti. Ancak ocak ayındaki düşüşle birlikte endeks yeniden gerileme gösterdi.

Hanenin maddi durumu arttı

Ocak ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumu %1,7 oranında artış göstererek 64,8’e yükseldi. Ancak, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi aynı oranla %1,7 azalarak 80,5 seviyesine düştü.

Gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi ise %3 oranında artarak 79,1 oldu. Bununla birlikte, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %3,1 gerileyerek 99,4’e indi ve 100 sınırının altına düştü.