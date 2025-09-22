Son Dakika... TÜİK açıkladı: Tüketici güveni eylülde geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 oldu.

0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Alt endeksleri değişimler

Tüketici güven endeksinde alt endeksler incelendiğinde mevcut dönemde hanenin maddi durumunda aylık bazda yüzde 3,2 düşüş yaşandığı görüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış göstererek haziran 84,00 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş göstererek 78'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 0,9 artışla 105,7'ye yükseldi.