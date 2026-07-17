Son dakika: TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın zirvesine çıktı!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan vegeçen yıl mayıs ayında 15 milyon 892 bin 187 olan toplam ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi.

Böylece istihdam, Ekim 2025'te kaydedilen 16 milyon 42 bin kişilik seviyenin ardından en yüksek düzeye ulaştı.

Sanayide düşüş, hizmet ve inşaatta artış

Sektörel bazda incelendiğinde yıllık değişim farklılık gösterdi. Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 artış kaydedildi.

Aylık bazda sınırlı gerileme

Yıllık artışa rağmen toplam ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

Aylık verilere göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1, inşaat sektöründe ise yüzde 1,2 azaldı. Ticaret-hizmet sektöründe ise bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadı.