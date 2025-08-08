Son Dakika... TÜİK açıkladı: Yatırım araçlarının temmuzdaki reel getirileri belli oldu: Borsa zirvede, altın kaybettirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,40 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Böylece BIST 100 endeksi bu yıl ilk kez aylık bazda en çok reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,79, Euro yüzde 1,47 ve Amerikan Doları yüzde 0,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,46 ve Euro yüzde 1,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık getiride DİBS zirvede

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,25 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Amerikan Doları TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,43 oranında yatırımcısına en az reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

6 ayda en çok altın kazandırdı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 15,46, Euro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 1,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 23,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,39 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,35, DİBS yüzde 4,88, Amerikan Doları yüzde 8,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 28,54 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.