Enflasyon rakamları açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranları ne geldi? Enflasyon yükseldi mi, düştü mü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026'nın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış kaydetti.

Enflasyon aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış kaydetmişti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 31,69 aylık yüzde 6,59 artış

TÜİK'in verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesinde artış

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

TCMB'nin son anketinde geçen ay yüzde 3,44 olarak öngörülen ocak ayı enflasyon tahmini yüzde 3,76’ya yükselirken, yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e gerilemişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler de ocak ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 4,21 seviyesinde artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyordu. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Ocak ayı enflasyonunun belli olması ile şubat ayı kira artış oranı ile temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zamları için altı aylık enflasyon farkının ilk verisi de netleşti.