Son dakika: TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı!

Kiradan markete kadar pek çok kalemi etkileyen, binlerce memur ile milyonlarca kamu, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 2024'ün son enflasyon verisi belli oldu. TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon, yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 gerçekleşti. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon 15,75

Böylece 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı da netleşti. Son verilerle birlikte, 6 aylık enflasyon 15,75 olarak gerçekleşti. TÜFE hazirandan bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 2'nin altında gerçekleşti. Enflasyon haziranda yüzde 1,64 olmuştu.

En az artış ulaştırmada, en çok artış eğitimde

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 43,94

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın yıllık enflasyonu yüzde 83,40

ENAG'ın enflasyon hesabına göre de ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralıkta yüzde 2,34 oranında, yıllık bazda ise yüzde 83,40 oranında gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,21 olmuştu. Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 seviyesindeyken, Merkez Bankası ise son enflasyon raporunda 2024 enflasyon tahminini yüzde 44'e çıkarmıştı.

11 aylık enflasyon verileri (2024)

Aylık TÜFE artışları, yıllık enflasyon ve yıllık enflasyondaki değişim oranına göre son 11 aylık enflasyon verisi ise şöyle gerçekleşti: