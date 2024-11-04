SON DAKİKA: TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu (Enflasyon oranı ekimde ne kadar oldu?)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de ekimde bir önceki aya oranla yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre ulaştırmada yüzde 0,54, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Ekimde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26'sında düşüş gerçekleşirken, 7'sinde değişim olmadı, 110'ununda ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 40,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,39 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 49,32 ile yine "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle: