Son dakika: TÜİK ekim verilerini açıkladı: İnşaat üretiminde azalma
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan inşaat üretim endeksi verilerine göre endeks 2025'in ekim ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 28,0 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ekim ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,8 artış gösterdi.
Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 yükselirken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 29,9 artış kaydetti.
Aylık bazda tablo karışık
Aylık bazda değerlendirildiğinde ise karma bir görünüm dikkat çekti.
Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,6 azaldı.