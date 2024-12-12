Son dakika: TÜİK illere göre GSYH verilerini açıkladı

Türkiye'de 2022'de düşük GSYH'ye sahip olan doğu ve güneydoğu şehirleri, 2022/2023 kıyaslamasındaen yüksek oransal artışın yaşandığı iller oldu. Kişi başına GSYH artış hızında Şırnak yüzde 44'lük artışla birinci sırada yer alırken, yüzde 41 ile Ağrı ikinci, yüzde 40 ile Van üçüncü sırada yer aldı.

Artvin'de kişi başına GSYH düştü

GSYH'si 2022/2023 kıyasına göre azalan tel şehir ise yüzde 2'lik düşüşle Artvin oldu. En düşük GSYH artış hızına sahip iller sırasıyla yüzde 4 ile Zonguldak, yüzde 9 ile Uşak, yüzde 11 ile Kırıkkale, yüzde 12 ile Tekirdağ ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da GSYH'si Türkiye ortalamasının üstünde büyüdü

GSYH'de Türkiye artış ortalaması yüzde 24 olurken, Ankara yüzde 34 GSYH ile ortalamanın üzerinde yer aldı. İstanbul yüzde 25 ile ortalamaya yakın, İzmir ise yüzde 16 ile ortalamanın çok altında büyüme sergiledi. Bodrum, Marmaris gibi ilçelerine önemli bir göç alan Muğla'da yüzde 24 artışla Türkiye ortalamasında kaldı.

İstanbul rakamsal artışta Ankara'nın gerisinde

Rakamsal olarak en yüksek kişi başına GSYH artışı yine 4 bin 736 dolar artış ile 18 bin 655 dolara ulaşan Ankara oldu. Onu 4 bin 392 dolar artışla 21 bin 741 dolara ulaşan İstanbul izledi. Kocaeli 3 bin 716 dolar artışla üçüncü, Antalya 3 bin 333 dolar artışla dördüncü, Yalova 2 bin 928 dolar artışla beşinci ve Tunceli 2 bin 682 dolar artışla altıncı en yüksek kişi başı GSYH yaşayan iller oldu.

GSYH'den en büyük pay alan ilk beş il için iktisadi faaliyet kollarına göre il payı: