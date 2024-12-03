Son dakika: TÜİK kasım ayı enflasyon oranını açıkladı!

Memur zammı ve kira artışlarında etkili olan, milyonlarca kamu, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın 11. enflasyon verisi belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Buna göre, TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 olurken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın kasım ayına göre ise yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 oldu.

En az artış ulaştırmada

2023'ün kasım ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023'ün kasım ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Giyim ve ayakkabıdaki artış hız kesti

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde 0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

ENAG da açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kasım ayı enflasyonunu aylık 4,06 artışla yıllık yüzde 86,76 olarak açıkladı.

Beklentiler

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyordu.

10 aylık enflasyon verileri (2024)

Ocak ayında TÜFE yüzde 6,70 oranında artmıştı. Ocak ayındaki bu artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak yüzde 64,86 oldu.

Şubat ayında TÜFE yüzde 4,53 oranında artmıştı. Böylece Şubat ayında yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,21 puan artarak yüzde 67,07 oldu.

Mart ayında TÜFE yüzde 3,16 oranında artmıştı. Mart ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 1,43 puan artarak yüzde 68,50 oldu.

Nisan ayında TÜFE yüzde 3,18 oranında artmıştı. Nisan ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 1,30 puan artarak yüzde 69,80 oldu.

Mayıs ayında TÜFE yüzde 3,37 oranında artmıştı. Mayıs ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 5,65 puan artarak yüzde 75,45 oldu.

Haziran ayında TÜFE yüzde 1,64 oranında artmıştı. Haziran ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,85 puan azalarak yüzde 71,60 oldu.

Temmuz ayında TÜFE yüzde 3,23 oranında artmıştı. Temmuz ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,82 puan azalarak yüzde 61,78 oldu.

Ağustos ayında TÜFE yüzde 2,47 oranında artmıştı. Ağustos ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,81 puan azalarak yüzde 51,97 oldu.



Eylül ayında TÜFE yüzde 2,97 oranında artmıştı. Eylül ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 düzeyinde gerçekleşmiş ve uzun zaman sonra ilk defa yüzde 50'nin altına inmişti.

Ekim ayında TÜFE yüzde 2,88 oranında artmıştı. Ekim ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,80 puan azalarak yüzde 48,58 oldu.