Son Dakika: TÜİK Kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına dair hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe kasımda bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 3,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,4 düştü.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,9 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,1 artış gerçekleşti.