Son dakika: TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,80, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 55,66 olarak gerçekleşti. Nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 arttı.

ENAG'ın verilerine göre; tüketici fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35'e yükseldi.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. TÜİK ocak ayı enflasyon oranını yüzde 6,5, şubat ayı enflasyon oranını yüzde 4,53, mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamıştı.

En çok ve en az artış gösteren grup

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Nisanda fiyatı en fazla artan karayoluyla yolcu taşımacılığı

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan temel başlık, yüzde 34,24'lük oranla karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı oldu. Geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.