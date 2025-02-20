Son Dakika: TÜİK ocak ayı YD-ÜFE verilerini açıkladı

Ocak 2025 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, endeks aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda ise yüzde 20,47 artış gösterdi.

YD-ÜFE, 2024 yılı Aralık ayına kıyasla da aynı oranda artarak sanayi sektöründeki maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koydu.

Sanayi sektörlerinde fiyat artışı devam ediyor

Sanayinin iki ana sektöründeki yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

* Madencilik ve taş ocakçılığı fiyatları yüzde 21,66 arttı.

* İmalat sektöründe fiyatlar yüzde 20,45 yükseldi.

* Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,63, imalat sektörü ise yüzde 1,99 oranında fiyat artışı yaşadı.

Ana sanayi gruplarındaki değişimler

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, dayanıksız tüketim malları yüzde 21,87’lik yıllık artışla en fazla fiyat yükselişi yaşayan grup oldu. Onu, yüzde 21,84 ile sermaye malları ve yüzde 20,57 ile dayanıklı tüketim malları izledi. Ara mallarında fiyat artışı yüzde 19,42, enerji sektöründe ise yüzde 11,19 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 7,52 ile enerji sektöründe görülürken, diğer değişimler şu şekilde sıralandı:

* Ara malları: yüzde 1,53

* Dayanıklı tüketim malları: yüzde 1,28

* Dayanıksız tüketim malları: yüzde 2,77

* Sermaye malları: yüzde 1,08