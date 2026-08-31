Son dakika: TÜİK verileri açıkladı: Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı. Böylece işsizlik oranı da 0,5 puanlık yükselişle yüzde 8,1 olarak kaydedildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam ve iş gücüne katılım geriledi

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda yüzde 31,4 olarak hesaplandı.

İstihdamdaki düşüşe paralel olarak iş gücü de temmuzda 238 bin kişi azaldı ve 35 milyon 222 bin kişiye indi. İş gücüne katılma oranı, önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 52,5’e düştü. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak belirlendi.

Gençlerde işsizlik arttı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, aylık bazda 1,5 puan artarak yüzde 14,5’e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,3 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 20,3’e ulaştı.

Öte yandan, istihdam edilen ve referans döneminde iş başında bulunanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,4 saat azalarak 42 saat oldu.

Atıl iş gücünde yükseliş

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizleri kapsayan atıl iş gücü oranı da temmuzda 1,8 puan artarak yüzde 30,6’ya çıktı.

Bu kapsamda zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8, işsizler ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.