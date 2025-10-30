Son Dakika: TÜİK’in enflasyon hesaplaması değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan duyuruda 2026 Ocak ayından itibaren enflasyon hesaplamasında değişiklik yapılacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda 2026 yılı Ocak ayından itibaren tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak TÜFE temel yılı 2025=100 olarak güncellenecek.

TÜİK duyuruda mevcut 2003=100 temel yılına dayalı tarihsel serinin zincir endeks yapısı korunarak yeni sınıflamaya göre yeniden yapılandırılacağını, bu nedenle manşet enflasyon göstergelerinde değişiklik olmayacağını açıkladı. Ancak bazı alt endekslerde sınıflama farklılıklarından kaynaklı değişiklikler görülebileceği belirtildi.

Kurum, söz konusu uyum çalışmalarının son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğünü belirterek, tüm ayrıntıların 2026 Ocak ayı TÜFE haber bülteni ile kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Duyurunun tamamında şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında 2026 yılı Ocak ayından itibaren TÜFE temel yılı 2025=100 olarak güncellenecektir. Bununla birlikte üye ülkeler tarafından amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan ECOICOP v2 kullanılmaya başlanacaktır. Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır.

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak 2026 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacaktır. Söz konusu uyum çalışmaları TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, TÜFE’de halen kullanılmakta olan 2003=100 temel yılı, 2025=100 temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak 2025=100 temel yılı ve ECOICOP v2 sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, 2003=100 temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak; yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir.

Hâlihazırda TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağı Hanehalkı Bütçe Anketidir. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir.

Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, 2026 yılı Ocak ayı TÜFE haber bülteni ile birlikte paylaşılacaktır."