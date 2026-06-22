Son dakika... Tüketici güveni haziranda yükseldi

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TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Veriler tüketici güveninin haziran ayında iyilşeme gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükselirken, hane halkının maddi durumuna ilişkin değerlendirmeler ve gelecek döneme yönelik beklentilerde toparlanma kaydedildi.

Maddi durum değerlendirmesi iyileşti

Endeksin alt kırılımlarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks haziranda yüzde 4,5 artışla 72,3'e çıkarken, gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9 yükselerek 89,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 3,1 artışla 83,9 seviyesine ulaştı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 1,4 artarak 105,9'a yükseldi.

Böylece haziran ayında tüketici güvenini oluşturan dört alt kalemin tamamında artış görüldü. En güçlü iyileşme, yüzde 4,5'lik artışla mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin değerlendirmelerde görüldü.