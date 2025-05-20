Son dakika: Tüketici güveni mayıs ayında arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. Tüketici güveni mart ayında 85,9, nisan ayında ise 83,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak alt kalemlere bakıldığında tüketicilerin ekonomik beklentilerinde temkinli duruşun devam ettiği görülüyor.

Mevcut maddi durum değişmedi

Endeksin alt kalemlerinden “mevcut dönemde hanenin maddi durumu” endeksi nisan ayında 69,1 seviyesine gerilemişti. Mayıs ayında da bu oran değişmedi.

Gelecek 12 ayda hane beklentileri arttı

Tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik maddi beklentilerinde ise sınırlı da olsa bir toparlanma yaşandı. "Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi" endeksi mayısta yüzde 1,2'lik bir artışla 85,3 seviyesine yükseldi. Nisanda bu beklenti yüzde 0,5 düşmüştü.

Genel ekonomik beklentiler geriledi

Tüketicilerin "Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi" ise, mayıst yüzde 0,7 azalarak 82,2'ye geriledi. Bu endeks nisanda yüzde 2,2’lik düşüş göstermişti.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama eğilimi Ggüçlendi

Endeksin en dikkat çeken alt başlığı ise "gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma eğilimi" oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi mayıs ayında yüzde 3,3 artışla 99,3’ten 102,5 seviyesine yükseldi.