Son dakika... Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı aralıkta 21 bin TL'yi aştı

Geçtiğimiz hafta 2025 yılı boyunca geçerli olacak ve 7 milyonu doğrudan etkileyecek asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22 bin lira 104 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücretteki artış oranını yeterli bulmayan ve rakama imza atmayan Türk-İş'in son araştırması açlık sınırının 21 bin TL'yi aştığını gösterdi.

Açlık sınırı 21 bin 83 lira

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen adıyla açlık sınırı 21 bin 83 olarak kaydedildi.

Yoksulluk sınırı 68 bin 675 lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 68 bin 675 lira oldu.

Yaşama maliyeti 27 bin 364 TL

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 27 bin 364 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu.

TÜİK kasım ayı enflasyonunu yıllık yüzde 47,09 olarak, ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 86,76 olarak hesaplamıştı.

Gıda fiyatları yüzde 5,10, kiralar yüzde 60,45 arttı

Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,10 ile gıda grubunda yaşanırken, kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 60,45 olarak hesaplanmıştı.