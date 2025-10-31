Son Dakika... Türk-İş açıkladı: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 92 bin lirayı aştı...

Türk-İş "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 28 bin 412 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 92 bin 547 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 36 bin 984 lira oldu.

Eylülde açlık sınırı 27 bin 970 lira, yoksulluk sınır ise 91 bin 109 lira olarak hesaplanmıştı.

Mutfak enflasyonu

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 39,06 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 40,22 olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayındaki artış oranı ise yüzde 34,76 oranında oldu.