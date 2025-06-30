Son Dakika... Türk-İş açıkladı: Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2025 sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 26 bin 115,18 TL'ye yükseldi.

Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 85 bin 65,75 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33 bin 586,82 TL’ye yükseldiği ve bu tutarın mevcut net asgari ücretten 11 bin 482 TL daha yüksek olduğu belirtildi.

Mayıs ayında açlık sınırı 25 bin 92 TL, yoksulluk sınırı 81 bin 734 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 32 bin 463 olarak açıklanmıştı.

Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 37,60

Türk-İş’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

* Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti.

* On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.

* Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

* Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti