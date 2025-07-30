Son Dakika... TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2025 sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 26 bin 413 TL'ye yükseldi.

Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 86 bin 36,38 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’de aylık 33 bin 982,24TL ’ye çıktı.

Haziran ayında açlık sınırı 25 bin 115 TL, yoksulluk sınırı 85 bin 65 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 33 bin 586,82 TL olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Temmuz 2025 itibariyle şu

şekilde gerçekleşti:

● Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama

tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında gerçekleşti.

● On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 oldu.

● Yıllık ortalama artış ise yüzde 42,60 olarak gerçekleşti.

● Yılın ilk yedi aylık artış oranı ise yüzde 25,28 oranında oldu.