Son dakika: Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Yeni yıla sayılı günler kala, 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Pek çok fatura kalemine de etki eden asgari ücret zammına ilişkin ilk rakam Türk-İş'ten geldi.

İşçilerin önerisi 29 bin 583

Bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirirken taraflardan sadece Türk-İş talebini açıklayacağını söyledi.

Türk-İş'in asgari ücret talebi yüzde 45 enflasyona ek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 oldu.

Atalay'dan taleplerini açıklamayan taraflara tepki

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret taleplerine ilişkin şöyle konuştu:

"Görüşmeler başlamadan bir hafta evvel uzmanlar ve hukukçularımızla çalışmalar yaptık. Kamuoyunda biran evvel bir rakam açıklanması isteniyor ama öncelik işverende. Önce onların söylemesi gerekiyor. Antidemokratik bir yapı var. İmkan olsa da bizim dışımızdaki sendikalar da burada olsa.

Asgari ücret 'belirleme' ücretiyken 'geçim' ücreti oldu

Asgari ücret 'belirleme' ücretiyken 'geçim' ücreti oldu. Asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. Toplantıda da durumu ilettik. İşveren de hükümette rakam vermedi. Kamuoyu da bizden rakam bekliyor. Bizi itibarsızlaştıran açıklamalar geliyor. Herkese soruyoruz, herkes de bir rakam veriyor, önümde 50 bin, 30 bin, 38 bin liralık rakamlar var.

Bu rakamın altına imza atmayız

İşçi arkadaşlarımız ve başkanlar kurulunun kanaatı ile bu kararı aldık. Asgari ücret yüzde 45 enflasyona ek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 olmalı. Bu rakamı verirlerse imzamızı atarız, vermezlerde atmayız."

'Artık bir teklif bekliyoruz'

Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde 3. toplantıya ilişkin, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz" demişti.

Bakan Şimşek'ten umut veren açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyerek umut veren açıklamalarda bulundu. En düşük memur ve emekli maaşı örneklerinin ardından “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.